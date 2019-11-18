Футбол
ODDS.ruУэльс – Венгрия: эксперты полагаются на победу хозяев поля
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
Аарон Рэмзи
|15′
Аарон Рэмзи
|47′
Джозефф Моррелл
Итан Ампаду
|50′
|60′
Адам Надь
Истван Ковач
|66′
Мате Паткаи
|71′
Истван Ковач
Том Локьер
|72′
|72′
Балаж Джуджак
Роланд Варга
|83′
Роланд Шаллаи
Филип Холендер
Дэниел Джеймс
|88′
Гарет Бэйл
Харри Уилсон
|88′
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
1
Хеннеси
14
Робертс
16
Локьер
5
Мифем
4
Дэвис
10
Рэмзи
2 ×
15
Ампаду
8
Уилсон
7
Аллен
20
Джеймс
13
Мур
1
Гулачи
14
Ловренчич
5
Барат
2
Ланг
3
Надь
17
Варга
16
Паткаи
10
Собослаи
15
Ковач
23
Холендер
9
Салаи
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
В случае ничьей в матче на чемпионат поедет Словакия, так как в очных встречах с венгерской национальной командой оба раза победу одержала команда Павла Гапала. Напомним, что в первом круге Венгрия дома победила Уэльс с минимальным счетом.
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Словакия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года
LiveSport.ru18 ноября в 09:22
Уэльс - Венгрия ~ прогноз на отборочный матч Евро 2020: кому достанется заветная путевка?
Sport-place18 ноября в 09:24
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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