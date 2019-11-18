Футбол
ODDS.ruУэльс – Венгрия: эксперты полагаются на победу хозяев поля
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кардифф Сити»
Аарон Рэмзи
|15′
Аарон Рэмзи
|47′
Джозефф Моррелл
Итан Ампаду
|50′
|60′
Адам Надь
Истван Ковач
|66′
Мате Паткаи
|71′
Истван Ковач
Том Локьер
|72′
|72′
Балаж Джуджак
Роланд Варга
|83′
Роланд Шаллаи
Филип Холендер
Дэниел Джеймс
|88′
Гарет Бэйл
Харри Уилсон
|88′
Уэльс
Расстановка 4‑5‑1
1
Хеннеси
14
Робертс
16
Локьер
5
Мифем
4
Дэвис
10
Рэмзи
2 ×
15
Ампаду
8
Уилсон
7
Аллен
20
Джеймс
13
Мур
1
Гулачи
14
Ловренчич
5
Барат
2
Ланг
3
Надь
17
Варга
16
Паткаи
10
Собослаи
15
Ковач
23
Холендер
9
Салаи
Венгрия
Расстановка 4‑5‑1
В случае ничьей в матче на чемпионат поедет Словакия, так как в очных встречах с венгерской национальной командой оба раза победу одержала команда Павла Гапала. Напомним, что в первом круге Венгрия дома победила Уэльс с минимальным счетом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Словакия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года
LiveSport.ru18 ноября в 09:22
Уэльс - Венгрия ~ прогноз на отборочный матч Евро 2020: кому достанется заветная путевка?
Sport-place18 ноября в 09:24
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Политика
Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти
Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Кино
Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пыллуаас обвинил Россию в «захвате» около 5% эстонской территории, ссылаясь на Тартуский мирный договор 1920 года.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
СМИ узнали о судимости депутата партии Зеленского за изнасилование
Депутат Верховной Рады Украины фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование.
Происшествия
Boeing обязали проверить двигатели тысяч самолетов
Новыми неприятностями обернется для американской компании трагический инцидент, который произошел с самолетом Boeing 737 Next Generation в 2018 году, когда погибла одна из пассажирок.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Футбол
Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в товарищеском матче за национальную команду со сборной Грузии.
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Медведев: РФ и Молдавия смогут наверстать упущенное за последние годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что Россия и Молдавия смогут наверстать упущенные за последние годы возможности.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Футбол
Моуринью стал новым тренером «Тоттенхэма»
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Здоровье
Детский трансплантолог Михаил Каабак назвал причину своего увольнения
Специалист по трансплантологии Михаил Каабак, который занимался пересадкой почек в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД), объяснил причины своего увольнения.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Общество
ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе
В Московском регионе задержали трех вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.