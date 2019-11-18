В случае ничьей в матче на чемпионат поедет Словакия, так как в очных встречах с венгерской национальной командой оба раза победу одержала команда Павла Гапала. Напомним, что в первом круге Венгрия дома победила Уэльс с минимальным счетом.

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