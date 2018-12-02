Третий соперник достается нам из четвертой корзины, куда попали Финляндия, Уэльс и одна из четырех команд, которые определятся весной в стыковом турнире Лиги наций. Учитывая, что из Лиги наций может отобраться еще несколько хозяев Евро-2020, к нам в группу они попасть не могут.

Уэльс или Финляндия: выбираем соперника для России на Евро-2020

Спорт день за днем

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