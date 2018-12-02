Футбол
МК-СпортУэльс или Финляндия: выбираем соперника для России на Евро-2020
Третий соперник достается нам из четвертой корзины, куда попали Финляндия, Уэльс и одна из четырех команд, которые определятся весной в стыковом турнире Лиги наций. Учитывая, что из Лиги наций может отобраться еще несколько хозяев Евро-2020, к нам в группу они попасть не могут.
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Борис Игнатьев: «Конечно, Финляндия для сборной России более предпочтительный соперник»
Спорт-Экспресс28 ноября в 23:55
Бывший главный тренер сборной России назвал предпочтительного соперника для сборной России на Евро
Спорт день за днемвчера в 03:22
Эксперт: сборной России было бы предпочтительнее сыграть с финнами в группе на ЧЕ-2020
ТАСС Спортвчера в 08:54
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