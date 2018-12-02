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МК-СпортУэльс или Финляндия: выбираем соперника для России на Евро-2020
Учитывая, что из Лиги наций может отобраться еще несколько хозяев Евро-2020, к нам в группу они попасть не могут. Вот и остается отправить к России, Бельгии и Дании либо Финляндию, либо Уэльс.
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Юрий Жирков: Противопоставить что-то Бельгии будет крайне тяжело
Bookmaker-ratings.ru29 ноября в 05:46
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