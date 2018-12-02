Футбол

МК-СпортМК-СпортУэльс или Финляндия: выбираем соперника для России на Евро-2020

Учитывая, что из Лиги наций может отобраться еще несколько хозяев Евро-2020, к нам в группу они попасть не могут. Вот и остается отправить к России, Бельгии и Дании либо Финляндию, либо Уэльс.
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Суомнительный выбор: соперником РФ на Евро станет Финляндия или Уэльс

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Жирков назвал сборную Бельгии чрезвычайно хорошей командой

Газета.Ru29 ноября в 00:58

Юрий Жирков: Противопоставить что-то Бельгии будет крайне тяжело

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Жеребьёвка в Бухаресте: Уэльс или Финляндия?

Городовой29 ноября в 03:52

Уэльс или Финляндия: выбираем соперника для России на Евро-2020

МК-Спортвчера в 07:24
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«Нафтогаз» попросил суд арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинская компания "Нафтогаз" обратилась в суд Видземского предместья Риги по поводу исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом", сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет российской компании.
Sputnik Литва 29 ноября в 06:50
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2.
Российская газета 00:31
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Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону

News.ru вчера в 10:09
Происшествия

В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие

По данным регионального ГИБДД, в результате ДТП погибли десять человек. В автобусе находились 43 пассажира и водитель.
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Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru вчера в 10:36
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Metaratings вчера в 13:48
Общество

Диетолог рассказала, кому запрещена красная икра

Врач рассказала, чем полезна и чем опасна красная икра. Врач-диетолог поделилась рекомендациями по употреблению красной икры.
Ореанда-Новости вчера в 08:50
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru 00:55
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он в Facebook.
RT на русском 03:23
Культура

Фильм «Ржев» первыми увидели ветераны и жители Тверской области

Картину первыми увидели ветераны Великой Отечественной войны, жители города, который в военные годы мужественно противостоял немецко-фашистским захватчикам.
Tverlife 28 ноября в 02:50
Происшествия

Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии

В Сети появилась запись с камер наблюдения из кафе в Черкесске, в котором произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
РБК 02:40
Авто

Названы изменения с 1 декабря для российских автомобилистов

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Политика

«За деньгами летали в Монако»: Стали известны «спонсоры» майдана

Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации майдана в Киеве в 2014 году.
Pravda.Ru 02:05
Политика

МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Коммерсантъ 02:13
Технологии

Дизайнер Bioshock воспроизвёл в No Man’s Sky уровень из Doom

Дизайнер Bioshock JP LeBreton воспроизвёл культовый уровень E1M1 из классической игры Doom 1993 года в No Man's Sky.
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Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Космос

Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны

N+1 28 ноября в 11:19
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
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