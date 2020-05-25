Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Торбинский, который уже несколько лет живет в Майами, заявил, что в США всё не такое «мегакрутое, как кажется». По словам спортсмена, цены в Штатах просто «сумасшедшие», и люди вообще не понимают, за что платят.

Спорт день за днем

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Спорт день за днем

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