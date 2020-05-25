Общество
ИзвестияУехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Торбинский, который уже несколько лет живет в Майами, заявил, что в США всё не такое «мегакрутое, как кажется». По словам спортсмена, цены в Штатах просто «сумасшедшие», и люди вообще не понимают, за что платят.
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Общество
В Сахалинской области откроют кафе и рестораны
"Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности", - сообщается на сайте областного правительства.
Российская газета 04:23
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
Армия и оружие
Арзамасский завод выпустил свыше 2 тысяч бронемашин «Тигр»
Арзамасский машиностроительный завод с 2005 года поставил российским и зарубежным заказчикам более 2 тысяч бронеавтомобилей "Тигр".
Вести.Ru 08:53
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Экономика
Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Футбол
Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Экономика
РЖД урезали инвестиции в проектирование
В ходе встречи Путин подчеркнул, что особое внимание вопросам инвестиционной деятельности компании нужно уделить в связи с тем, что от вложений крупнейших естественных монополий страны "зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов, экономическое состояние многих отраслей, которые работают в том числе на РЖД".
Интерфакс 07:03
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru 22:26
Игры
Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Энергетика
Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине
С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт вчера в 15:18
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300
На утро 26 мая зарегистрировано уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили ещё 59 больных.
Байкал-Daily 21:40
Общество
Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы
Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Финансы
Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов
Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.
РБК 22:00
Наука
Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
Министр сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь у него протекает в легкой форме, чувствует он себя хорошо.
Kursk.com 09:55
Происшествия
Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Lenta.ru 22:10