Общество

ИзвестияИзвестияУехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Торбинский, который уже несколько лет живет в Майами, заявил, что в США всё не такое «мегакрутое, как кажется». По словам спортсмена, цены в Штатах просто «сумасшедшие», и люди вообще не понимают, за что платят.
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Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Известия18:19

Торбинский: цены в США сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь

Чемпионат12:40

Переехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

РИА Новости16:29

Экс-футболист сборной России: цены в США сумасшедшие

RT на русском15:47

Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Lenta.ru13:52

Дмитрий Торбинский пожаловался на жизнь в Америке

Спорт день за днем13:36

Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

РЕН ТВ17:06
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ 23:09
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В Сахалинской области откроют кафе и рестораны

"Островным предприятиям общепита следует заблаговременно уведомить управление Роспотребнадзора по Сахалинской области о возобновлении работы и получить необходимые рекомендации по организации деятельности", - сообщается на сайте областного правительства.
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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

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Экспресс газета вчера в 15:39
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
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Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
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Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
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Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета вчера в 11:35
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Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
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Арзамасский завод выпустил свыше 2 тысяч бронемашин «Тигр»

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Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
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Футбол

Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА

Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Экономика

РЖД урезали инвестиции в проектирование

В ходе встречи Путин подчеркнул, что особое внимание вопросам инвестиционной деятельности компании нужно уделить в связи с тем, что от вложений крупнейших естественных монополий страны "зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов, экономическое состояние многих отраслей, которые работают в том числе на РЖД".
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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Светлана Моргунова впервые прокомментировала смерть сына

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Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
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Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
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Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Энергетика

Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине

С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
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Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1300

На утро 26 мая зарегистрировано уже 1313 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили ещё 59 больных.
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Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
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В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут

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Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

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Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами

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У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус

Министр сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь у него протекает в легкой форме, чувствует он себя хорошо.
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Российский футболист, полузащитник. Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
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