Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.

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Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 71

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Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 5

Общество В России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в России зафиксировано 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 99

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Общество Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 646

Футбол «Ростов» интересуется 18-летним форвардом из Македонии Как сообщается, 18-летний форвард недавно дебютировал за первую команду "Работнички", а его яркая игра привлекла внимание клубов из Франции и России.

Происшествия В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали. 185

Авто Lada Vesta лишили одной комплектации В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили. 106

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Происшествия Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях. 399