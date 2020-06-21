Коронавирус
ИзвестияУ футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
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Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат
Чемпионатвчера в 12:51
СМИ: футболист «Уфы» заразился коронавирусом. 21 июня команда должна сыграть с «Тамбовом»
Sport24.ruвчера в 12:44
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Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия вчера в 02:43
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Общество
В России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксировано 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:48
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Гаджеты
Blu-ray проигрыватели Samsung начали постоянно перезагружаться во всем мире
Постоянно перезагружаться начали проигрыватели Blu-ray дисков Samsung у тысячей пользователей по всему миру, 21 июня сообщает ZDNet.
ИА Красная Весна вчера в 19:58
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
Футбол
«Ростов» интересуется 18-летним форвардом из Македонии
Как сообщается, 18-летний форвард недавно дебютировал за первую команду "Работнички", а его яркая игра привлекла внимание клубов из Франции и России.
Soccer.ru 02:47
Технологии
Игрок построил Чернобыльскую АЭС в Minecraft — это карта в режиме «выживание» для сталкеров
Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса
РБК вчера в 17:19
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Происшествия
Водителя, устроившего страшное ДТП под Челябинском, отпустили
Водителя самосвала, устроившего ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 «Урал», отпустили.
URA.Ru 05:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре.
Псковское агентство информации 03:30
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
Тарантас Ньюс 19 июня в 05:42
Киберспорт
S1mple о поражении от Team Vitality: «Не наш день, не наша атака»
CyberSport.ru вчера в 16:55
Космос
«Гонец-М» впервые будет запущен на новой ракете-носителе уже осенью
Популярная механика 19 июня в 03:55
Экономика
Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли
Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
Политика
Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить огонь
Глава ЛНР обстрелы мирных жителей назвал политическим жестом, "инициатор которого известен".
RuNews24.ru вчера в 03:39
Здоровье
207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:59
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Происшествия
Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег
Полицейский задержан в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба ведомства по Республике Коми.
Вести.Ru вчера в 04:16
Происшествия
В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35