Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус

Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Спортдиректор «Тамбова»: матч с «Уфой» состоится в намеченные сроки

РИА Новости05:20

Состоится ли матч РПЛ «Уфа» — «Тамбов» на фоне слухов о коронавирусе

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

Еще в двух клубах РПЛ обнаружен вирус, чемпионат на грани отмены

МК-Спортвчера в 17:24

Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат

Чемпионатвчера в 12:51

СМИ: футболист «Уфы» заразился коронавирусом. 21 июня команда должна сыграть с «Тамбовом»

Sport24.ruвчера в 12:44

Игрок «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус. Завтра матч с «Тамбовом»

Sports.ruвчера в 12:35

«Уфа» готова играть с «Тамбовом», в клубе опровергли случай коронавируса

Спорт день за днем03:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

РИА Новости вчера в 21:25
1,7K
Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
71
Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия вчера в 02:43
468
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
115
Происшествия

В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
11
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Военное дело 18 июня в 16:42
3,7K
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Общество

В России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7728 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 584 680, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:48
99
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,1K
Гаджеты

Blu-ray проигрыватели Samsung начали постоянно перезагружаться во всем мире

Постоянно перезагружаться начали проигрыватели Blu-ray дисков Samsung у тысячей пользователей по всему миру, 21 июня сообщает ZDNet.
ИА Красная Весна вчера в 19:58
1
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
4,1K
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
646
Гаджеты

Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro

Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
8
Футбол

«Ростов» интересуется 18-летним форвардом из Македонии

Как сообщается, 18-летний форвард недавно дебютировал за первую команду "Работнички", а его яркая игра привлекла внимание клубов из Франции и России.
Soccer.ru 02:47
Технологии

Игрок построил Чернобыльскую АЭС в Minecraft — это карта в режиме «выживание» для сталкеров

Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
3
Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
63
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
185
Происшествия

Водителя, устроившего страшное ДТП под Челябинском, отпустили

Водителя самосвала, устроившего ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 «Урал», отпустили.
URA.Ru 05:01
1
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

О погоде в июле месяце рассказали в Гидрометцентре.
Псковское агентство информации 03:30
79
Авто

Lada Vesta лишили одной комплектации

В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
Тарантас Ньюс 19 июня в 05:42
106
Киберспорт

S1mple о поражении от Team Vitality: «Не наш день, не наша атака»

CyberSport.ru вчера в 16:55
1
Космос

«Гонец-М» впервые будет запущен на новой ракете-носителе уже осенью

Популярная механика 19 июня в 03:55
Экономика

Серьезные проблемы российского поставщика Boeing опровергли

Акционеры признали, что компания из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса действительно столкнулась с серьезными проблемами, однако она адаптирует свою деятельность к новым условиям.
Lenta.ru 19 июня в 14:14
3
Политика

Глава ЛНР потребовал от Зеленского прекратить огонь

Глава ЛНР обстрелы мирных жителей назвал политическим жестом, "инициатор которого известен".
RuNews24.ru вчера в 03:39
575
Здоровье

207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:59
1,1K
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,6K
Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
3
Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
399
Происшествия

Задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двоих коллег

Полицейский задержан в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба ведомства по Республике Коми.
Вести.Ru вчера в 04:16
517
Происшествия

В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины

На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
92
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное