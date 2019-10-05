Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.

Политика Трамп сократит штат Совета национальной безопасности Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Политика Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.

Кино Мишель Пфайффер приехала в Москву Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».

Культура В Москве прошла премия ТЭФИ-2019 В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Транспорт Строительство эстакады для связи ТТК и Юго-Восточной хорды планируют завершить в 2022 г Ранее М.Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена завершат в 2022 г.

Недвижимость Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).

Армия и оружие Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.

Шоу-бизнес Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.

Политика Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Армия и оружие США испытали новую противокорабельную ракету По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.

Политика Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.

Авто Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.

Армия и оружие Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» провели боевые стрельбы в Хабаровском крае. Видео испытаний было опубликовано в Сети.