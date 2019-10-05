Футбол
Спорт-ЭкспрессУфа — Ахмат 0:1
|9′
Вилкер Анхель
|26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
|31′
Андрес Вомбергар
|32′
|40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
|56′
Джемал Табидзе
|58′
|65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
|71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
|75′
|83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Уфа
Расстановка 4‑5‑1
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
4
Никитин
55
Табидзе
2
Круговой
99
Козлов
74
Фомин
8
Карп
32
Вомбергар
11
Бизяк
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
20
Нижич
19
Иванов
11
Силва
7
Митришев
17
Мбенг
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Политика
Трамп сократит штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ).
Газета.Ru 02:52
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Рамблер вчера в 11:26
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Происшествия
В Самарской области при пожаре погибли четыре человека
Российская газета 04:18
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру 03 октября в 10:17
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио 03 октября в 00:06
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Транспорт
Строительство эстакады для связи ТТК и Юго-Восточной хорды планируют завершить в 2022 г
Ранее М.Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена завершат в 2022 г.
Агентство Москва 05:57
Недвижимость
Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года
В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).
РБК 03 октября в 02:27
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Территория новостей 03 октября в 18:29
Кино
Фильм «Джокер» выходит в прокат в России
РЕН ТВ 02 октября в 17:20
Политика
Украина может восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР может быть восстановлено.
РЕН ТВ 05:22
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Армия и оружие
США испытали новую противокорабельную ракету
По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер вчера в 12:52
Политика
Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию
В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.
Московский Комсомолец вчера в 12:25
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Армия и оружие
Видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» опубликовано в Сети
Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» провели боевые стрельбы в Хабаровском крае. Видео испытаний было опубликовано в Сети.
ФАН 05:43
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57