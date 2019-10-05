Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУфа — Ахмат 0:1

Уфа — Ахмат
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Вилкер Анхель
26′
Денис Глушаков
Николай Гиоргобиани
Андрес Вомбергар
31′
Андрес Вомбергар
32′
40′
Андрес Понсе
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
56′
Джемал Табидзе
58′
65′
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
71′
Денис Глушаков
Зоран Нижич
Оливье Тилль
Андрей Козлов
75′
83′
Бернард Бериша
Магомед Митришев
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, что изменил в первые дни пребывания в клубе.
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Шалимов рассказал, что изменил в «Ахмате»

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Российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат Арена», который рассчитан на 30 597 зрителей.
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