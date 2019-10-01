РПЛ
Спорт-Экспресс«Уфа» — ЦСКА: Ахметов открыл счет в матче
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Происшествия
Растет число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ридус вчера в 04:49
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Армия и оружие
В России открыли ОКР на создание анаэробного двигателя
В России стартовала новая опытно-конструкторская работа (ОКР) на создание для перспективных неатомных подводных лодок воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ).
Политическая Экспертиза 04:24
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru вчера в 23:06
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru 18 октября в 18:59
Происшествия
На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина
В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Армия и оружие
Армия Сирии вошла на базу спецназа США во дворце Ялда
Сирийские военные занимают новые позиции на северо-западе восточной провинции Хасака, которая долгие годы находилась в зоне оккупации США.
Rusvesna.su 00:30
Футбол
Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»
Спорт-Экспресс 03:34
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия
Огонь на заводе «Полимер-Пласт» потушен
По последним данным, пожар произошел в арочнике размером 15 на 40 метров на заводе «Полимер-Пласт».
Вслух.Ру 08:25
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Спорт
Сборная Уэльса вышла в полуфинал Кубка мира по регби
ТАСС Спорт 05:22
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК 18 октября в 18:33
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Культура
Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой
Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер вчера в 03:51
Теннис
Павлюченкова вышла в финал Кубка Кремля, где сыграет с Бенчич
РИА Новости вчера в 10:59