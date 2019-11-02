РПЛ

RT на русскомRT на русскомУфа — Локомотив 1:1

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Московский «Локомотив» и «Уфа» разошлись миром в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:1. Железнодорожники вышли вперёд на 59-й минуте благодаря голу Антонио Эдера.
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