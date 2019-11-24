РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Уфа» — «Сочи». Видеотрансляция

В таблице РПЛ «Уфа» (18 очков) располагается на 12-й строчке, а «Сочи» (13) занимает последнее, 16-е место. В матче первого круга команды победителя не выявили: встреча в Сочи 4 августа завершилась со счетом 0:0.
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Политика

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Политика

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Газета.Ru 08:59
Политика

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

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Наука

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В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Происшествия

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Газета.Ru 10:01
Общество

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Общество

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Lenta.ru 04:52
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ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Динамо (Киев) — Мариуполь 1:0 (1-й тайм)

Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 24 ноября 2019 года киевское «Динамо» принимает «Мариуполь».
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Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
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Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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