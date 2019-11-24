РПЛ
Sport24.ru«Уфа» — «Сочи». Видеотрансляция
В таблице РПЛ «Уфа» (18 очков) располагается на 12-й строчке, а «Сочи» (13) занимает последнее, 16-е место. В матче первого круга команды победителя не выявили: встреча в Сочи 4 августа завершилась со счетом 0:0.
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