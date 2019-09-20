РПЛ

RT на русскомRT на русскомУфа — Спартак 1:0

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак». Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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