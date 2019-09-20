РПЛ
RT на русскомУфа — Спартак 1:0
Николай Рассказов
|13′
|16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
|26′
|33′
Аяз Гулиев
|58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
|65′
|69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
|74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
|78′
|79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
|80′
|81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
|86′
Илья Кутепов
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
4
Никитин
15
Пуцко
2
Круговой
22
Голубев
74
Фомин
8
Карп
32
Вомбергар
11
Бизяк
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
23
Ларссон
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
В первом матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла московский «Спартак». Встреча, проходившая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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