«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».

«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»

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