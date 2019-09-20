РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
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