РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruУфа — Спартак 1:0 (Перерыв)

Уфа — Спартак
1 – 0
Перерыв
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
Сегодня в 17:30 по московскому времени «Уфа» встретится со «Спартаком» в матче чемпионата России. Поединок 10-го тура состоится на стадионе «Нефтяник». После 9-ти туров РПЛ «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
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