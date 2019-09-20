РПЛ
Vprognoze.ruУфа — Спартак 1:0 (Перерыв)
Николай Рассказов
|13′
|16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
|26′
|33′
Аяз Гулиев
Уфа
Расстановка 5‑4‑1
31
Беленов
33
Сухов
55
Табидзе
4
Никитин
15
Пуцко
2
Круговой
23
Емельянов
74
Фомин
8
Карп
10
Тилль
57
Кротов
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
19
Понсе
20
Шюррле
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сегодня в 17:30 по московскому времени «Уфа» встретится со «Спартаком» в матче чемпионата России. Поединок 10-го тура состоится на стадионе «Нефтяник». После 9-ти туров РПЛ «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
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