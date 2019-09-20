РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спартак» вылетел на матч против «Уфы»

Уфа — Спартак
сегодня
в 10:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
«Спартак» вылетел на матч 10-го тура чемпионата России против «Уфы».
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