Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт на 59-й минуте открыл нападающий московской команды Эдер.

Московский «Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»

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