РПЛ

News.ruNews.ruМосковский «Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт на 59-й минуте открыл нападающий московской команды Эдер.
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