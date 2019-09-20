Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Уфа» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
Сегодня, 20 сентября, в 17:30 по московскому времени начнется первый матч 10-го тура РПЛ. В стартовом матче «Уфа» будет принимать московский «Спартак», встреча пройдет на стадионе «Нефтяник». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Футбол
ФК «Камаз» заработает с билетов на матч со «Спартаком» до 4 млн рублей
Клуб столкнулся с недовольством болельщиков по поводу деятельности спекулянтов Футбольный клуб «Камаз» может заработать на продаже билетов на матч 1/16 Кубка России с московским «Спартаком» до 4 млн рублей.
Челны24 вчера в 10:50
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 15:09
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как эксперименты в постели разрушили ее брак
В 2010 году Деми Мур узнала из журналов, что супруг Эштон Кутчер изменил ей с 21-летней девушкой в их доме, пока актриса была на съемках.
iReactor 18:34
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Оппозиционно настроенный шаман Александр Габышев, которого задержали в Бурятии во время его пешего похода в Москву и поместили в якутский психоневрологический диспансер, сообщил своим сторонникам по телефону, что его подозревают в экстремизме.
Интерфакс 07:09
Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня вчера в 13:18
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
РБК 11:21
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Единоборства
Крымчанин вышел в финал чемпионата мира по боксу
Крымчанин Глеб Бакши вырвался в финал чемпионата мира по боксу, который в эти дни проходит в Екатеринбурге.
РИА Новости Крым 07:52
Киберспорт
В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
Игромания.ру 09:46
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
В июле около двух миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 21:38
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени тяжести повреждения, полученного российским форвардом Артемием Панариным в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
RT на русском вчера в 02:07
Интернет
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Шоу-бизнес
Климова показала Порошину в окружении Куценко и Бойко
Екатерина Климова в блоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с Марией Порошиной, Ярославом Бойко и Гошей Куценко.
Комсомольская правда 18 сентября в 15:00
Теннис
Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире
На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
Ридус 15:17
Общество
В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Суд арестовал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину
Напомним, 18 сентября мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу.
Взгляд.ру 11:50
Футбол
«Урал» согласился проститься с Парфеновым
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался в интервью «Спорт Экспрессу» о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова, который, по слухам, собрался в «Спартак».
Телеканал 360° вчера в 13:35
Авто
Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020
Японская автомобильная компания Nissan представила обновленный Murano 2020 модельного года.
7 новостей вчера в 15:10
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Армия и оружие
Иранские ракеты оказались с западной маркировкой
ГЛАС.RU вчера в 02:32