РПЛ
ТАССФутболист «Спартака» Джикия пропустит матч с «Уфой»
Встреча пройдет в пятницу в Уфе. Отмечается, что защитник пропустит встречу в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Капитаном московского клуба в матче будет полузащитник Роман Зобнин, вместо Джикии на поле выйдет Илья Кутепов.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости 10:56
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай российской «агрессии».
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Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники.
Известия 07:12
Политика
Верховный суд Абхазии признал итоги выборов президента законными
Верховный суд Абхазии не удовлетворил иск экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа к ЦИК о признании итогов выборов президента Абхазии недействительными.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
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Произошел сбой в получении СМС абонентами «Билайна»
Пользователи оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщили о трудностях с получением СМС-сообщений от некоторых банков, свидетельствуют данные сервиса Downdetecor.
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Страна Советов on-line вчера в 08:43
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
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Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
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ТАСС 05:45
Кино
«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
«Встреча президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября», — заявили в офисе Зеленского.
РБК 09:47
Музыка
В Ростове завели административное дело за мат на концерте «Ленинграда»
Российская газета вчера в 13:27
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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Газета.Ru вчера в 05:11
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
Россия предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet
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Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily 18 сентября в 11:36
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Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
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Lenta.ru 18 сентября в 19:30
Автоспорт
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Советский спорт 10:43
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32