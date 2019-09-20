Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Уфа» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 20 сентября, в 17:30 по московскому времени начнется первый матч 10-го тура РПЛ. В стартовом матче «Уфа» будет принимать московский «Спартак», встреча пройдет на стадионе «Нефтяник». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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