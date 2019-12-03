РПЛ
РИА Новости«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
"Уфа" хочет перенести матч 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" из-за травмы главного тренера команды Вадима Евсеева. Матч "Уфа" - "Ахмат" запланирован на 7 декабря и должен пройти в Грозном.
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Политика
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Музыка
В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню
В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Музыка
Apple основала собственную музыкальную премию
Авто
Представлен обновленный Jaguar F-Type
Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.
Политика
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, проведут переговоры в Сочи 7 декабря.
Единоборства
Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Футбол
Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Политика
В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»
В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой подогрел слухи о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак
На днях известный российский певец Сергей Лазарев опубликовал в личном микроблоге совместный кадр с Ани Лорак, с которой он дружит уже много лет.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Хоккей
Глава IIHF Фазель ответил, могут ли Петербург лишить ЧМ-2023 по хоккею
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос о том, насколько реален перенос чемпионата мира по хоккею 2023 года из Петербурга в связи с рекомендациями Комитета по соответствию WADA.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.