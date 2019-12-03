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РИА НовостиРИА Новости«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

"Уфа" хочет перенести матч 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" из-за травмы главного тренера команды Вадима Евсеева. Матч "Уфа" - "Ахмат" запланирован на 7 декабря и должен пройти в Грозном.
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Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева

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Пресс-служба «Уфы»: «Евсеев получил травму на тренировке, хотим перенести игру с „Ахматом“ на весну»

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«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

РИА Новости06:32

Тренер «Уфы» Евсеев получил травму на тренировке

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Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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