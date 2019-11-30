РПЛ
Свободная Пресса«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов». Подопечные Вадима Евсеева одержали победу с минимальным счётом и смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице.
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Происшествия
Экс-глава Кирова Быков отправлен под домашний арест
Следственное управление СК России по Кировской области сообщило, что бывший глава Кирова Владимир Быков заключен под домашний арест.
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» получил награду The Best Event Awards World
Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Происшествия
Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском
В интернете опубликовали видео загоревшегося вертолета Robinson, который сегодня рухнул недалеко от поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался со школьником
В одной из школ Белгорода учитель вступил в потасовку со старшеклассником.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Технологии
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Происшествия
Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании
По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек
В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Здоровье
Президент союза кинологов РФ объяснил, как избежать укусов собак
Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что людям не стоит провоцировать животных.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Футбол
Алавес — Реал 1:2
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Политика