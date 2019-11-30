РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»

В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов». Подопечные Вадима Евсеева одержали победу с минимальным счётом и смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице.
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