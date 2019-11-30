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Аргументы и Факты - УфаАргументы и Факты - УфаФутболисты «Уфы» переиграли на выезде «Крылья Советов»

Футбольный матч, состоявшийся в Самаре между местной командой «Крылья Советов» и ФК «Уфа», завершился победой гостей со счетом 1:0. В дебюте встречи активнее были хозяева. Уфимцы первые 15 минут больше думали об обороне, а затем стали все активнее вести себя на чужой половине поля.
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