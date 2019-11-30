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Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Футболисты «Крыльев Советов» проиграли «Уфе»

Волга Ньюс09:44

Самарские «Крылья Советов» дома уступили «Уфе»

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НИА Самара07:54

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ODDS.ru07:52

«Крылья Советов» с минимальным счетом уступили «Уфе»

Волжская коммуна07:59

«Крылья Советов» на «Самара Арене» проиграли «Уфе»

ТРК Губерния08:16
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