РПЛ
Московский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»
Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Происшествия
Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненных выплат
Бывший рабочий съемочной площадки "Дом-2" Владимир Шахов, пострадавший при взрыве в начале 2012 года, по суду добился компенсации.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Автоспорт
Toro Rosso оштрафована на 5000 евро
Команда Toro Rosso признана виновной в небезопасном выпуске машины на трассу и заплатит штраф в размере 5000 евро.
Политика
Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.
Происшествия
Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове
В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Кино
Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Игры
Для Red Dead Redemption 2 на PC вышел «менеджер модов»
Для PC-версии игры Red Dead Redemption 2 вышел Mod Manager («менеджер модов»). Об этом 27 ноября сообщает портал PC Gamer.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском
Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
Армия и оружие
Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по Военно-Морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М», завершено, корабль готовится к испытаниям.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Армия и оружие
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Технологии
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Так, представитель компании подчеркнула, что что код Harmony OS имеет меньшее количество строк, чем у Android.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Политика
Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.