РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» благодаря голу Бизяка

ODDS.ru07:52

«Крылья Советов» на «Самара Арене» проиграли «Уфе»

ТРК Губерния08:16

«Уфа» прервала серию без побед в РПЛ, обыграв на выезде «Крылья Советов»

Чемпионат07:53

Самарские «Крылья Советов» дома уступили «Уфе»

СитиТрафик08:26

«Крылья Советов» проиграли 4 из 5 матчей РПЛ, не забив голов, и идут на 12-м месте

Sports.ru08:17

«Уфа» с минимальным счетом одолела «Крылья Советов» и одержала первую победу за семь матчей

Спорт-Экспресс07:52

В стартовый состав «Крыльев Советов» вернулись Канунников, Кабутов и Лысцов

Волжская коммуна05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

РИА Новости 13:01
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Футбол

Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Встреча с Данией закроет групповой этап, она пройдет в Копенгагене. Ранее стали известны составы групп на чемпионат Европы — 2020.
Газета.Ru 13:45
Футбол

Черчесов поделился ожиданиями от жеребьёвки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не изучал сборные Уэльса и Финляндии.
RT на русском 11:36
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Общество

Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 09:42
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Происшествия

В Харькове в результате взрыва погибли три человека

REGNUM 07:11
Политика

Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ

Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Lenta.ru вчера в 12:45
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Гаджеты

Цена на смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4X упала на треть

Профиль 10:20
Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Ведомости 11:36
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Авто

Для инспекторов ГИБДД введут новый запрет

Согласно новому запрету, сотрудники ГИБДД лишаются права снимать регистрационные знаки, но, при этом, они также смогут ввести запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
32CARS.ru вчера в 00:25
Хоккей

В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин

ProstoProSport 05:40
Футбол

Матчи Евро-2020 в Петербурге откроет концерт на Дворцовой площади

Невские Новости 10:53
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM вчера в 09:15
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Политика

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
РБК 11:48
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-мэра Кирова Владимира Быкова

Суд отправил бывшего главу Кирова Владимира Быкова под домашний арест по уголовному делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Коммерсантъ 09:50
Общество

Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 миллиона рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня 28 ноября в 04:34
Общество

Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
РИА Новости вчера в 13:28
Политика

Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Аргументы и Факты 09:25
Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru 08:11
Футбол

СМИ узнали о задержании в Петербурге оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

На прошлой неделе болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы во время матча 17-го тура против екатеринбургского «Урала».
РБК 12:40
Политика

Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские СМИ подвергаются преследованию в странах Прибалтики за историческую правду.
RT на русском 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное