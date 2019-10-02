Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Уфа» назвала состав на матч Кубка России с ЦСКА

«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
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ЦСКА — «Уфа»: составы команд на матч Кубка России

Чемпионат10:55

Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?

Sport24.ru13:58

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Sportbox.RU11:07

ЦСКА наконец-то победил: Бийол забил классный гол в концовке

Спорт-Экспресс14:20

Бийол забил «Уфе» на 92-й минуте. ЦСКА героически вышел четвертьфинал Кубка. Видео лучших моментов

Матч ТВ11:40

Ставка и прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Уфа»

ODDS.ruвчера в 19:33

ЦСКА: будет ли завтра ротация

Bobsoccerвчера в 10:55
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Политика

Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку

Компания Facebook сообщила об удалении трёх сетей российских аккаунтов за «иностранное вмешательство» в дела стран Африки, сообщает 30 октября пресс-служба компании.
REGNUM 12:20
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Футбол

Широков не планирует посвящать себе тренерской работе

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что не планирует становиться тренером.
Bookmaker-ratings.ru 10:59
Общество

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

РИА Новости вчера в 15:58
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru 14:37
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть 06:39
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков

Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.
Дни24 00:35
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Политика

Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 16:52
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара во Всеволожском районе

ЛОТ 04:21
Киберспорт

В Steam началась распродажа игр Electronic Arts

Игромания.ру вчера в 13:32
Кино

Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

Вольск.ру 11:30
Политика

Путин подтвердил готовность РФ к саммиту в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов к саммиту лидеров стран "нормандской четверки", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:39
Политика

Болгария не выдала визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия

Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил повысить доверие к правоохранительным органам и судебной системе со стороны бизнеса.
МИР 24 вчера в 12:46
Армия и оружие

На территории Сирии «потерялась» колонна армии США

Военное обозрение 07:43
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

МР7.ру 09:00
Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Улучшение отношений между РФ и НАТО Венгрия выступает за стабилизацию отношений между Россией и НАТО, отметил Виктор Орбан.
ТАСС 14:16
Футбол

Зенит — Томь 4:0

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
RT на русском 14:48
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