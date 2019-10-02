Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Уфа» назвала состав на матч Кубка России с ЦСКА

«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
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Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Матч ТВвчера в 11:07

ЦСКА — «Уфа» — 1:0, 30 октября 2019, обзор матча Кубка России

Чемпионатвчера в 14:04

Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?

Sport24.ruвчера в 13:58

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Sportbox.RUвчера в 11:07

ЦСКА наконец-то победил: Бийол забил классный гол в концовке

Спорт-Экспрессвчера в 14:20

Ставка и прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Уфа»

ODDS.ru29 октября в 19:33

ЦСКА: будет ли завтра ротация

Bobsoccer29 октября в 10:55
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 29 октября в 11:29
Политика

Рада разрешила арестовать депутата Дубневича

Депутаты Верховной Рады дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.
Украина.ру 05:40
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Хоккей

«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд

Sports.ru 10:40
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество

Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками

В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Здоровье

Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
RT на русском 10:47
Происшествия

В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры

В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Россия.Кубань 11:10
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.
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Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
МР7.ру 09:33
Космос

Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Политика

США намерены ввести санкции против Испании

Власти США рассматривают возможность ввести санкции в отношении Испании за поддержку действующего руководства Венесуэлы, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 11:14
Авто

Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП

Не исключение и немецкий автопроизводитель Porsche, который оснастил своим супер-модели 911 Carrera S и Carrera 4S в кузовах «купе» и «кабриолет» новыми 7-ступенчатыми механическими коробками переключения передач.
Letnews.ru 03:10
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Политика

Путин возмутился экономией на зарплате санитарок

Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 10:06
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Футбол

Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси произнёс несколько фраз на русском языке во время общения с оператором после матча 1/8 Кубка России с «Томью».
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Чемпионат 05:01
Транспорт

Власти назвали дату запуска первых Московских центральных диаметров

Первые два Московских центральных диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — планируют запустить 21 ноября.
РБК 09:12
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
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Кирилл Набабкин
Российский футболист
Российский футболист, крайний защитник клуба ЦСКА. Выступал за молодёжную, вторую и основную сборные России.
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