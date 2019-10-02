Футбол
Sport24.ru«Уфа» назвала состав на матч Кубка России с ЦСКА
«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?
Sport24.ruвчера в 13:58
Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»
Sportbox.RUвчера в 11:07
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Политика
Рада разрешила арестовать депутата Дубневича
Депутаты Верховной Рады дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
Хоккей
«Сибирь» победила ЦСКА и одержала шестую победу подряд
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Здоровье
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
Происшествия
В Сочи уволили учителя после инцидента на уроке физкультуры
В управлении образования и науки сочинской администрации подтвердили, что инцидент произошел 23 октября в четвертом "В". Учитель Роберт Мавян проводил урок, пострадавший мальчик был освобожден от занятий по физкультуре, но находился на площадки вместе с другими детьми.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Автомобильный бренд Toyota готовится к презентации и началу продаж новой версии Toyota RAV4, который будет доступен во всех автосалонах компании на территории РФ.
Происшествия
Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино
Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Политика
США намерены ввести санкции против Испании
Власти США рассматривают возможность ввести санкции в отношении Испании за поддержку действующего руководства Венесуэлы, сообщает Bloomberg.
Авто
Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП
Не исключение и немецкий автопроизводитель Porsche, который оснастил своим супер-модели 911 Carrera S и Carrera 4S в кузовах «купе» и «кабриолет» новыми 7-ступенчатыми механическими коробками переключения передач.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Политика
Путин возмутился экономией на зарплате санитарок
Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Футбол
Дриусси продемонстрировал умение разговаривать на русском языке
Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси произнёс несколько фраз на русском языке во время общения с оператором после матча 1/8 Кубка России с «Томью».
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Транспорт
Власти назвали дату запуска первых Московских центральных диаметров
Первые два Московских центральных диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — планируют запустить 21 ноября.
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.