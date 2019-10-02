«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.

«Уфа» назвала состав на матч Кубка России с ЦСКА

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