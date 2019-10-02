Футбол
Sport24.ru«Уфа» назвала состав на матч Кубка России с ЦСКА
«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
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Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»
Sportbox.RUвчера в 11:07
Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?
Sport24.ruвчера в 13:58
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Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Общество
Путин заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП
В четверг, 31 октября 2019 года, во время встречи с общественными деятелями Калининградской области в Светлогорске глава российского государства заявил об увеличении расходов на здравоохранение до 4,1% ВВП.
Русский Запад 07:08
Политика
Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала
Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.
Эхо Москвы 09:31
Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
RT на русском 09:35
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Известия 09:46
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:45
Экономика
Apple отчиталась о рекордной выручке
Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
РБК вчера в 23:26
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Коммерсантъ 09:15
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Политика
Захарова ответила на отказ Болгарии предоставить визу военному атташе
Напомним, ранее Россия получила официальное уведомление от Болгарии об отказе в предоставлении визы работнику, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии, передает ТАСС.
РЕН ТВ 08:33
Экономика
«Пассажиравтотранс» к 2025 году может стать акционерным обществом, а значит, и оказаться в частных руках
Петербургское ГУП «Пассажиравтотранс» через 5 лет из государственного унитарного предприятия может превратиться в акционерное общество.
Фонтанка.Ру 09:38
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
Российская газета 08:48
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Московский Комсомолец 05:54
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
REGNUM 08:50
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02