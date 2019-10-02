Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Уфа» назвала состав на матч Кубка России с ЦСКА

«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

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ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
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Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
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Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
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Политика

Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Общество

Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Активистки передали сообщение Греты, согласно которому защите окружающей среды нужны конкретные действия, а не премии.
РБК 10:03
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ЕА рассказала о своих играх, которые выйдут в ближайшие несколько лет

Игромания.ру вчера в 18:16
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Ленинградской области

Известия 07:44
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»

LiveSport.ru 15:12
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Газета.Ru 09:55
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Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
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Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
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Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
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В ноябре подписчики PS Plus получат Outlast 2 и Nioh

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Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе

Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
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Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ

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Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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