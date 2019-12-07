«Уфа» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Уфе» принёс гол Азера Алиева, отличившегося на 10-й минуте.

Общество На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Экономика Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.