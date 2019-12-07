РПЛ
Коммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Заключительный матч 2019 года ФК «Уфа» проведет завтра в Грозном
Уфавед (Уфимские ведомости)вчера в 00:37
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