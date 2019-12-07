РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд

Реальное время12:52

«Ахмат» – «Уфа». 07.12.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:50

ФК «Ахмат» уступил победу в последней игре 2019 года

Чеченская Республика Сегодня13:00

Заключительный матч 2019 года ФК «Уфа» проведет завтра в Грозном

Уфавед (Уфимские ведомости)вчера в 00:37

ФК «Уфа» завершает футбольный 2019 год гостевой победой над «Ахматом»

Башинформ12:55

«Уфа» обыграла «Ахмат» и поднялась на 7-е место в РПЛ

Sport24.ru12:53

Сегодня состоится матч «Ахмата» с «Уфой»

Телекомпания Грозный03:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:46, Ашберн
Происшествия

В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей

Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.
РИА Новости 19:42
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости 18:20
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США пока не планируют значительного наращивания сил на Ближнем Востоке

Пентагон не планирует в ближайшее время дополнительно отправлять на Ближний Восток значительные силы.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
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ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД

Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Газета.Ru 15:06
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление

Названы десять продуктов, помогающие гипертоникам нормализовать артериальное давление.
Ugpressa.ru 07:55
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
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В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 05 декабря в 06:21
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец 13:00
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
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Совфед предложил ввести общую систему оплаты труда для учителей

Стоит отметить, что размер зарплаты учителя зависит от величины МРОТ, принятой в регионе, а также различных надбавок и коэффициентов.
Мир новостей вчера в 04:53
Происшествия

Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений

Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.
РИА Новости 18:04
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
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Общество

Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение

Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.
РИА Новости 19:06
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Армия и оружие

В Сирии на военную базу США напали неизвестные

Нападение произошло на военную базу, расположенную на месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.
RuNews24.ru вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк тратит миллионы на её лечение

Муж борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк тратит миллионы рублей на лечение своей жены.
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Железные дороги перешли на новый график движения поездов

В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.
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Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Об ожиданиях от встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
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«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

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Определен режим питания для похудения

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Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру

Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.
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Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России.
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Общество

Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
URA.Ru вчера в 21:43
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