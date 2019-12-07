Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Происшествия В Мексике желающий справить нужду мужчина убил упрекнувших его людей Мужчина открыл стрельбу в столице Мексики после того, как ему сделали замечание жильцы дома, где он решил справить нужду, в результате четыре человека погибли и двое получили ранения, сообщает министерство общественной безопасности Мексики.

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Футбол Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.

Происшествия Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.

Общество Депрессивность россиян получила неожиданное объяснение Частичным решением проблемы плохого настроения могло бы стать восполнение недостающего витамина.

Транспорт Железные дороги перешли на новый график движения поездов В графике движения на 2019 - 2020 годы по маршрутам, соединяющим Москву с Петрозаводском, Пензой и Брянском пойдут двухэтажные поезда.