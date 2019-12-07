РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд

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«Ахмат» – «Уфа». 07.12.2019. Где смотреть матч онлайн

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ФК «Ахмат» уступил победу в последней игре 2019 года

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«Уфа» обыграла «Ахмат» и поднялась на 7-е место в РПЛ

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Сегодня состоится матч «Ахмата» с «Уфой»

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Заключительный матч 2019 года ФК «Уфа» проведет завтра в Грозном

Уфавед (Уфимские ведомости)вчера в 00:37
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
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В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

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