Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Игры Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4 Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.

Происшествия Автомобиль сбил девять пешеходов в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов, пострадали девять человек.

Космос Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Общество На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Политика МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд «Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Экономика В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.

Футбол Созин: Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).