РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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