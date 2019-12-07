«Уфа» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Уфе» принёс гол Азера Алиева, отличившегося на 10-й минуте.

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