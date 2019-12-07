РПЛ

RT на русскомRT на русском«Уфа» победила «Ахмат» в матче РПЛ

«Уфа» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу «Уфе» принёс гол Азера Алиева, отличившегося на 10-й минуте.
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«Уфа» закончила год на мажорной ноте!

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