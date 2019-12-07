РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд

Реальное время12:52

«Ахмат» – «Уфа». 07.12.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:50

ФК «Ахмат» уступил победу в последней игре 2019 года

Чеченская Республика Сегодня13:00

Заключительный матч 2019 года ФК «Уфа» проведет завтра в Грозном

Уфавед (Уфимские ведомости)вчера в 00:37

ФК «Уфа» завершает футбольный 2019 год гостевой победой над «Ахматом»

Башинформ12:55

«Уфа» обыграла «Ахмат» и поднялась на 7-е место в РПЛ

Sport24.ru12:53

Сегодня состоится матч «Ахмата» с «Уфой»

Телекомпания Грозный03:00
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Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru 13:27
Технологии

Sony PS4 Pro была тестовым плацдармом, так что стоит готовиться к выходу PS5 Pro

Если ранее жизненный цикл поколения составлял 7-10 лет, то сейчас, когда технологии стали развиваться ещё быстрее, поколения консолей должны сменяться быстрее.
iXBT.com 05 декабря в 09:56
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ 17:38
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре

После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
РИА Новости 11:59
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Общество

Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Lenta.ru 22:08
Общество

Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян

Одной из ключевых причин сезонной депрессии в зимнее время является нехватка витамина D, заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
РБК 21:13
Происшествия

В Биробиджане горит торгово-развлекательный центр

Пожар произошел в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 13:02
Общество

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
РИА Новости 17:05
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru вчера в 08:15
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Политика

Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ

Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
ИА Новороссия 07:00
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 20:45
Армия и оружие

Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара

Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа утверждают, что им удалось сбить в субботу боевой самолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
ТАСС 12:35
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Армия и оружие

Боевик ВСУ перешел на сторону ДНР и заявил о желании получить российское гражданство (видео)

Украинский боевик, уроженец Николаевской области перешел на сторону Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 11:14
Космос

Исследователи находят смесь, заставляющую озера Титана извергать азот

AstroNews.ru 04 декабря в 18:19
Политика

На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса

На заседании созванного президентом Владимиром Зеленским Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря утвержден план реинтеграции Донбасса.
МонаВиста 14:03
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 05:58
Политика

Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе

Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
ФАН 07:18
Финансы

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском 18:44
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде

Российская газета 14:48
Политика

КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. такое заявление Сонга приводит агентство Reuters.
РБК 20:46
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза

Газета DAILY 06:15
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

RT на русском 16:53
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