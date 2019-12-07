РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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«Уфа» закончила год на мажорной ноте!

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ФК «Уфа» завершает футбольный 2019 год гостевой победой над «Ахматом»

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«Ахмат» – «Уфа». 07.12.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru06 декабря в 11:50
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
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RuNews24.ru вчера в 10:29
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Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
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Российские Су-35 перехватили израильские истребители

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Lenta.ru 06:17
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
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Общество

Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда «Диалог» (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.
РБК 03:29
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в ДТП. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.
РИА Новости 08:02
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Адвокат студента ВШЭ Жукова признался в финансировании ВСУ

Взгляд.ру вчера в 09:38
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Политика

В Киеве сотни людей вышли на Майдан

Акция под названием «Красная линия», целью которой является предостеречь президента Владимира Зеленского от «сдачи национальных интересов» на переговорах в Париже, проходит в Киеве.
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Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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Учёные выделили три этапа старения человека

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Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

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Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

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В борьбе за здоровое детство Госсовет Удмуртии впал в юношеский максимализм

Даже детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева открыто призывает школы занять "жесткую позицию".
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Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
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Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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