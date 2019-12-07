РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче чемпионата России

"Уфа" переиграла грозненский "Ахмат" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Азер Алиев.
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