РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»

В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов». Подопечные Вадима Евсеева одержали победу с минимальным счётом и смогли подняться на шестую строчку в турнирной таблице.
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«Крылья Советов» с минимальным счетом уступили «Уфе»

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Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
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