РПЛ
Коммерсантъ«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 25-ой минуте забил Ловро Бизяк.
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Экономика
Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
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Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру
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Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Кино
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Общество
Дело о крушении боинга MH17 частично передали в суд в Гааге
Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
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