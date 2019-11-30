Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 25-ой минуте забил Ловро Бизяк.

Хоккей «Нью-Джерси» изучает возможность обмена Тейлора Холла Как сообщается, «дьяволы» начали изучать предложения по обмену форварда, вероятность крупного обмена с его участием достаточно высока.

Происшествия В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.

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Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

Здоровье Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства Среди прочего министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.

Армия и оружие Слегка промахнулись: США ошиблись на миллиарды при расчете ремонта верфей Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что первоначальная смета, которую делали ВМС США, не учитывали ни расчет инфляции, нивелирование рисков и т.п. В результате, аудиторы пришли к выводу, что итоговая смета существенно вырастет.

Футбол В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Политика Медведчук назвал попытку вернуть Донбасс силой самоубийством Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук высказался в отношении предложений по возвращению Донбасса силовым путем.