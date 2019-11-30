РПЛ
Коммерсантъ«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 25-ой минуте забил Ловро Бизяк.
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Футбол
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В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Политика
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Армия и оружие
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Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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Экономика
Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
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