РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 25-ой минуте забил Ловро Бизяк.
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