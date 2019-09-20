РПЛ

МедиаКорСетьМедиаКорСеть«Уфа» обыграла «Спартак» на своем поле

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
На домашнем стадионе "Нефтяник" футбольный клуб победил московский "Спартак" со счетом 1:0. Единственный гол случился после быстрой атаки уфимцев. Вячеслав Кротов с фланга отдал пас на Кругового, тот готов был замкнуть передачу, но его опередил спартаковский защитник Рассказов.
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