РПЛ
Спорт день за днем«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Происшествия
На Камчатке стая собак напала на ребенка
Энергетика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Шоу-бизнес
Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Кино
Владимир Епифанцев рассказал о новом сериале «Алеша»
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Гаджеты
Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
Общество
Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников
Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Шоу-бизнес
Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»
В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
Политика
В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2
Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Политика
США снова не выдали визы российской делегации
Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.
Авто
«АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Vesta
У седан Lada Vesta комплектацию Standard переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней (606 900 рублей).
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".