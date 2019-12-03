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Спорт день за днемСпорт день за днем«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева

Чемпионат06:42

Пресс-служба «Уфы»: «Евсеев получил травму на тренировке, хотим перенести игру с „Ахматом“ на весну»

Спорт-Экспресс05:19

Врач «Уфы» рассказал о состоянии Евсеева. Тренер получил травму на тренировке

Sport24.ru07:12

«Вечером предстоит дополнительное обследование». В «Уфе» прокомментировали здоровье Евсеева

Матч ТВ07:27

«Вечером предстоит дополнительное обследование». В «Уфе» прокомментировали здоровье Евсеева

Sportbox.RU07:27

«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

РИА Новости06:32

«Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

Бомбардир.ру05:31
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Происшествия

На Камчатке стая собак напала на ребенка

Газета.Ru 21:37
Энергетика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:30
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Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv 03:18
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Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
РБК 21:30
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Кино

Владимир Епифанцев рассказал о новом сериале «Алеша»

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Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
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Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G

Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
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Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета 16:01
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
StarHit.ru 17:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
Политика Сегодня 02:59
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
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Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Зеленский хочет вернуть украинцев в страну доступными кредитами

Коммерсантъ 14:21
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Lenta.ru 13:19
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле

Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
ТАСС вчера в 23:04
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
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Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Политика

США снова не выдали визы российской делегации

Члены делегация Федерального казначейства России, которые должны были прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, не получили визы.
Коммерсантъ 20:46
Авто

«АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Vesta

У седан Lada Vesta комплектацию Standard переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней (606 900 рублей).
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Старт ракеты «Рокот» со спутниками «Гонец-М» запланирован на 26 декабря

ТАСС вчера в 19:26
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Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
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Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
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Как расследовали дело сестер Хачатурян

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Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru 19:03
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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru 07:22
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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