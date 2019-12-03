РПЛ
Спорт день за днем«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Происшествия
The Insider: предполагаемый убийца чеченского полевого командира в Берлине исчез из баз розыска за другое убийство
Арестованного по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, который в 2001-2005 годах был чеченским полевым командиром, зовут Вадим Красиков, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Трамп отметил важность предстоящей встречи в «нормандском формате»
Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Общество
В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права
Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил о планах исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Экономика
В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года
В 2020 году доходы бюджета Севастополя составят 58,2 миллиарда рублей (из них 42 миллиарда - средства федерального бюджета), расходы - 61,7 миллиарда.
Общество
Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству
Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин признался, что пользовался Ксенией Бородиной
Терехин впервые признался, что на финальном этапе их с Бородиной отношений он в буквальном смысле пользовался Ксенией, а реальных чувств по отношению к ней уже не испытывал.
Музыка
В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню
В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика
В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Экономика
Трамп готов к торговой сделке с Китаем, но крайних сроков не устанавливает
Американский лидер подчеркнул, что Китай долгое время процветал за счет США, чему способствовали предыдущие вашингтонские администрации.
Энергетика
На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу
Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Культура
В Москве объявили лауреатов премии «Звезда театрала»
В московском Театре имени Евгения Вахтангова прошла церемония награждения лауреатов премии «Звезда театрала», которых выбрали с помощью интернет-голосования.