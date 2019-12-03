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Спорт день за днемСпорт день за днем«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева

Чемпионат06:42

Пресс-служба «Уфы»: «Евсеев получил травму на тренировке, хотим перенести игру с „Ахматом“ на весну»

Спорт-Экспресс05:19

Врач «Уфы» рассказал о состоянии Евсеева. Тренер получил травму на тренировке

Sport24.ru07:12

«Вечером предстоит дополнительное обследование». В «Уфе» прокомментировали здоровье Евсеева

Матч ТВ07:27

«Вечером предстоит дополнительное обследование». В «Уфе» прокомментировали здоровье Евсеева

Sportbox.RU07:27

«Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

Бомбардир.ру05:31

«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

РИА Новости06:32
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Происшествия

The Insider: предполагаемый убийца чеченского полевого командира в Берлине исчез из баз розыска за другое убийство

Арестованного по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, который в 2001-2005 годах был чеченским полевым командиром, зовут Вадим Красиков, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Дождь 09:20
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
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Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
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В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
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Шоу-бизнес

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Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Политика

Трамп отметил важность предстоящей встречи в «нормандском формате»

Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
РИА Новости 10:12
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Экономика

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Общество

В Госдуме поддержали идею исключения «площадки» из экзамена на права

Ранее глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил о планах исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.
RT на русском 07:11
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Экономика

В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года

В 2020 году доходы бюджета Севастополя составят 58,2 миллиарда рублей (из них 42 миллиарда - средства федерального бюджета), расходы - 61,7 миллиарда.
Российская газета 05:10
Общество

Мелания Трамп показала украшение Белого дома к Рождеству

Супруга президента США Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству.
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Шоу-бизнес

Михаил Терехин признался, что пользовался Ксенией Бородиной

Терехин впервые признался, что на финальном этапе их с Бородиной отношений он в буквальном смысле пользовался Ксенией, а реальных чувств по отношению к ней уже не испытывал.
Bimru.ru вчера в 02:12
Музыка

В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню

В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Телепрограмма вчера в 12:48
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
РБК вчера в 15:30
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Известия 01:31
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Экономика

Трамп готов к торговой сделке с Китаем, но крайних сроков не устанавливает

Американский лидер подчеркнул, что Китай долгое время процветал за счет США, чему способствовали предыдущие вашингтонские администрации.
ТАСС 07:25
Энергетика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 01 декабря в 06:33
Культура

В Москве объявили лауреатов премии «Звезда театрала»

В московском Театре имени Евгения Вахтангова прошла церемония награждения лауреатов премии «Звезда театрала», которых выбрали с помощью интернет-голосования.
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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