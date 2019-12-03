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Советский спортСоветский спорт«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этой связи клуб намерен добиться переноса матча 19-го тура с Ахматом, который намечен на 7 декабря. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева

Чемпионат06:42

Пресс-служба «Уфы»: «Евсеев получил травму на тренировке, хотим перенести игру с „Ахматом“ на весну»

Спорт-Экспресс05:19

Врач «Уфы» рассказал о состоянии Евсеева. Тренер получил травму на тренировке

Sport24.ru07:12

«Вечером предстоит дополнительное обследование». В «Уфе» прокомментировали здоровье Евсеева

Матч ТВ07:27

«Вечером предстоит дополнительное обследование». В «Уфе» прокомментировали здоровье Евсеева

Sportbox.RU07:27

«Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

Бомбардир.ру05:31

«Уфа» хочет перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

РИА Новости06:32
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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