РПЛ
Советский спорт«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этой связи клуб намерен добиться переноса матча 19-го тура с Ахматом, который намечен на 7 декабря. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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