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Советский спортСоветский спорт«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этой связи клуб намерен добиться переноса матча 19-го тура с Ахматом, который намечен на 7 декабря. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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Врач «Уфы» прокомментировал состояние Евсеева

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РИА Новости06:32
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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