РПЛ
Советский спорт«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этой связи клуб намерен добиться переноса матча 19-го тура с Ахматом, который намечен на 7 декабря. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Общество
Российский МИД считает Пола Уилана симулянтом
В российском министерстве иностранных дел считают провокацией заявления обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, а его жалобы на здоровье называют симуляцией.
Технологии
Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса
Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Подростки из второй группы как раз и формируют новую сексуальную ориентацию.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Происшествия
Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа
Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы. По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Автоспорт
Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби
Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в первый день шинных тестов в Абу-Даби.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Политика
В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ
Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Общество
Омичи почтили память Неизвестного Солдата
Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.
Армия и оружие
ВСУ за сутки восемь раз нарушили перемирие в ДНР
Авто
Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии
"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для вызова такси
Лучшие оценки по сумме всех показателей выставили приложениям "Яндекс.Такси" и UBER Russia (для iOS и Android), а также "Ситимобил" (для Android) и Gett (для iOS).Всего было исследовано 40 сервисов, оценивались функциональность, удобство и безопасность.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Происшествия
Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России
Приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Ливанский бизнесмен бросил звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову
Роман Евгении Феофилактовой и ливанского бизнесмена и кинопродюсера Маджида Гиагиа развивался стремительно и так же стремительно подошел в концу.
Происшествия