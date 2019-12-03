РПЛ
Советский спорт«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба. В этой связи клуб намерен добиться переноса матча 19-го тура с Ахматом, который намечен на 7 декабря. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Музыка
В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню
В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Космос
Китай построит солнечную электростанцию в космосе
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Кино
«Холодное сердце 2» стартовало в России с рекордами
Мультфильм "Холодное сердце 2" стартовал в России и странах СНГ с рекордными результатами.
Транспорт
ГИБДД намерена пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Понарьин считает, что выход из сложившийся ситуации только один – использовать комфортный, массовый общественный транспорт, как во времена СССР.
Кино
Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
Происшествия
Взрыв газа под Белгородом разрушил стену четырехэтажного дома
От взрыва газа разрушилась стена дома, сообщает ТАСС. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Футбол
Россияне встретятся с Францией и Грузией в элитном раунде Евро-2020
Матчи элитного раунда ЧЕ-2020 U-19 с участием сборной России состоятся 25-31 марта 2020 года во Франции.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Игры
10 самых атмосферных баров в играх
Видеоигры предоставляют нам огромное количество самого разного контента.
Шоу-бизнес
130 тысяч рублей в день тратит молодая возлюбленная Евгения Петросяна
Журналисты выяснили, что Татьяна регулярно посещает московские ЦУМ и ГУМ, где тратит примерно 130 000 рублей в день на различные покупки.
Авто
Datsun не собирается покидать рынок России
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Происшествия
В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 17 украинцев
На федеральной трассе М-4 "Дон" в Воронежской области опрокинулся рейсовый автобус, пострадали 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Политика
Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Политика
Путин начал выступление с выключенным микрофоном
Президент России Владимир Путин начал выступление с выключенным микрофоном и пошутил.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Кино
Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.