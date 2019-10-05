с чего всё началось

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Происшествия В Казахстане врачи заморозили живого младенца в холодильнике В Казахстане врачи заморозили новорожденного в холодильнике, подумав, что он умер. Трагедия случилась в городе Атырау.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.

Политика Зеленского призывали не допустить реализации «формулы Штайнмайера» Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

Общество Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

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Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

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