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Чемпионат«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
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Пресс-служба «Уфы» опубликовала в официальном Twitter клуба видеоподборку спорных эпизодов домашней встречи 12-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».РБК09:10
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