РПЛ
Чемпионат«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Тренер «Уфы» Евсеев эффектно остановил мяч пятой точкой в матче с «Динамо»: видео
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:12, Вашингтон
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