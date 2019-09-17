РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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«Уфа» предложила РПЛ провести ребрендинг. И даже предложила фото нового логотипа

Спорт-Экспресс08:28

«Уфа» предложила РПЛ поменять логотип. ФОТО

Sport.ru09:14

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

Чемпионат08:58

«Уфа» предложила РПЛ новый логотип. Вдохновила обработка мяча Евсеева

Матч ТВ08:59

«Уфа» предложила РПЛ новый логотип. Вдохновила обработка мяча Евсеева

Sportbox.RU08:59

«Уфа» предложила изменить логотип РПЛ в честь необычного трюка Евсеева

РИА Новости10:23

«Уфа» в шутку предложила РПЛ сменить логотип

ProstoProSport09:34
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
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В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
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Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

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