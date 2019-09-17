«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Футбол Антон Миранчук перенес операцию Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Происшествия В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика Аксёнов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма в Тавриду.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Общество Сообщества во «ВКонтакте» смогут скрывать список подписчиков Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать список подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Авто Hyundai представил бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20 Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Происшествия В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.

Шоу-бизнес Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.

Экономика АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».

Футбол Юношеская лига УЕФА. «Зенит» проиграл «Лиону» Юношеская лига УЕФА Группа G 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Общество Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.

Происшествия В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.

Космос «Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты NVIDIA бережёт возможность использования чиплетов для лучших времён Между двумя соседними ступенями техпроцесса прирост быстродействия транзисторов измеряется 20 %, в самом лучшем случае, а архитектурные и программные новшества способны поднять быстродействие графических процессоров в несколько раз.