РПЛ
Чемпионат«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
Футбол
Антон Миранчук перенес операцию
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.
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В Мариуполе расстреляли ополченца «Пятнашки» Романа Джумаева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
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В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального
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Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал прекратить дискуссию о переименовании Крыма в Тавриду.
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Политическая Экспертиза вчера в 17:35
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Сообщества во «ВКонтакте» смогут скрывать список подписчиков
Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать список подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
RT на русском 10:37
Авто
Hyundai представил бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20
Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
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Происшествия
В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
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Шоу-бизнес
Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.
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Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры
Astera вчера в 14:28
Экономика
АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
Футбол
Юношеская лига УЕФА. «Зенит» проиграл «Лиону»
Юношеская лига УЕФА Группа G 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Sports.ru 07:09
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
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Происшествия
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Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
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Общество
Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц
В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
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Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Космос
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
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Гаджеты
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Между двумя соседними ступенями техпроцесса прирост быстродействия транзисторов измеряется 20 %, в самом лучшем случае, а архитектурные и программные новшества способны поднять быстродействие графических процессоров в несколько раз.
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Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»
Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
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Происшествия
Россиянину отменили штраф за выбитый зуб полицейского
Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, осужденному по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь».
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